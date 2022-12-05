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Зеленський про атаку 5 грудня: більшість ракет збили

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Українські засоби протиповітряної оборони збили більшість російських ракет під час ударів 5 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО - більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло, наш народ ніколи не здається", - відзначив він.

Зазначимо, на даний момент відомо про щонайменше 9 збитих ракет у небі над Києвом і до 10 над Полтавською областю. Сили ППО на сході сьогодні збили 15 ракет.

Про наслідки сьогоднішньої атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийПВОракетный удар