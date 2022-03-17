Зеленский об артударе России по Чернигову и бомбежке Мариуполя: "сердце разрывается"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о циничных российских обстрелах и ударах по мирным гражданам в Мариуполе и Чернигове в среду, 16 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"В Чернигове оккупанты обстреляли мирных людей, которые просто стояли в очереди за хлебом. Представьте себе - 10 погибших...

В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре города. Там укрывались от обстрелов сотни людей", - рассказал президент.

В результате бомбежки здание было разрушено, а количество погибших все еще устанавливается.

"Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С нашей Донецкой областью", - говорит Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением ночью 17 марта