Зеленский об артударе России по Чернигову и бомбежке Мариуполя: "сердце разрывается"
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о циничных российских обстрелах и ударах по мирным гражданам в Мариуполе и Чернигове в среду, 16 марта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.
"В Чернигове оккупанты обстреляли мирных людей, которые просто стояли в очереди за хлебом. Представьте себе - 10 погибших...
В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре города. Там укрывались от обстрелов сотни людей", - рассказал президент.
В результате бомбежки здание было разрушено, а количество погибших все еще устанавливается.
"Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С нашей Донецкой областью", - говорит Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением ночью 17 марта
Ранее сообщалось, что в среду утром российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли людей в очереди за хлебом. В результате количество погибших увеличилось до 13 мирных граждан.
Напомним также, что в Мариуполе с двух сторон Драматического театра, который бомбили российские войска, были на асфальте предупреждающие надписи "Дети".
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