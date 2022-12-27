ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський анонсував звернення до Ради: про що має намір говорити

Новость на русском →
Київ, Вівторок 27 грудня 2022 22:59
Зеленський анонсував звернення до Ради: про що має намір говорити Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський анонсував своє щорічне звернення до парламенту та назвав основні теми виступу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відеоповідомлення глави держави.

"Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час", - наголосив президент України.

За його словами, у щорічному зверненні до Верховної Ради він і представить свій погляд на реалізацію окреслених вище завдань.

"Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік", - додав глава держави.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський до кінця року виступить у Верховній Раді зі зверненням. Точна дата не називається з міркувань безпеки. Минулого року щорічне послання глави держави було 1 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада Президент
NEWS
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
DAILY
Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського