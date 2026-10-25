Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС та НАТО вже наступного тижня

Як зазначив глава держави, після поїздки американської сторони до Санкт-Петербурга та попереднього брифінгу позиція змінилася.

Тепер обговорюється не короткий формат, а широкий діалог.

"Американці (після Осло, -ред) поїхали в Санкт-Петербург, ми мали "бриф" від американців, і зараз вони хочуть вже не "бриф", а широко говорити про безпеку, гарантії, про ЄС і участь", - сказав президент.

За словами Зеленського, проведення зустрічі очікується вже на цьому тижні, орієнтовно у вівторок або середу.

До переговорів мають долучитися представники України, США, Європейського Союзу на рівні президента, а також Північноатлантичного альянсу на рівні генерального секретаря НАТО.