Зеленский анонсировал встречу Украины, США, ЕС и НАТО уже на следующей неделе

Украина, ЕС, США и НАТО планируют провести широкую встречу на этой неделе в Брюсселе, где обсудят вопросы безопасности, гарантии и евроинтеграции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Алле Мазур.
Как отметил глава государства, после поездки американской стороны в Санкт-Петербург и предыдущий брифинг позиция изменилась.
Теперь обсуждается не краткий формат, а широкий диалог.
"Американцы (после Осло, -ред) уехали в Санкт-Петербург, у нас был "бриф" от американцев, и сейчас они хотят уже не "бриф", а широко говорить о безопасности, гарантиях, о ЕС и участии", - сказал президент.
По словам Зеленского, проведение встречи ожидается уже на этой неделе, ориентировочно во вторник или среду.
К переговорам должны принять участие представители Украины, США, Европейского Союза на уровне президента, а также Североатлантического альянса на уровне генерального секретаря НАТО.
Напомним, что Владимир Зеленский подчеркнул, что отмена санкций не должна быть ценой за "разговор" с Россией.
По словам президента Украины, снятие ограничений возможно только как элемент всеобщего процесса завершения войны, а не ради самой возможности вести переговоры.
Кроме того, глава государства назвал конкретные сигналы, которые подтвердят намерение российского диктатора Владимира Путина окончить войну.
Зеленский подчеркнул, что только реальные действия и решения российского диктатора могут продемонстрировать его подлинную готовность остановить кровопролитие.