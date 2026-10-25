Зеленский анонсировал встречу Украины, США, ЕС и НАТО уже на следующей неделе

Как отметил глава государства, после поездки американской стороны в Санкт-Петербург и предыдущий брифинг позиция изменилась.

Теперь обсуждается не краткий формат, а широкий диалог.

"Американцы (после Осло, -ред) уехали в Санкт-Петербург, у нас был "бриф" от американцев, и сейчас они хотят уже не "бриф", а широко говорить о безопасности, гарантиях, о ЕС и участии", - сказал президент.

По словам Зеленского, проведение встречи ожидается уже на этой неделе, ориентировочно во вторник или среду.

К переговорам должны принять участие представители Украины, США, Европейского Союза на уровне президента, а также Североатлантического альянса на уровне генерального секретаря НАТО.