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Зеленський анонсував велику угоду Drone Deal із Канадою

03:07 11.09.2026 Пт
2 хв
Що сказав Зеленський про майбутню угоду з Канадою?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна розраховує підписати з Канадою Drone Deal вже наприкінці вересня у рамках Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Зеленський розповів, що у четвер 10 вересня країни зробили перший крок до підписання Drone Deal, і вже наприкінці цього місяця Київ розраховує укласти угоду.

"Ми підписали першу частину, і наші команди повідомили, що через 90 днів ми зможемо укласти Drone Deal. Марк запитав: "А чи можна це зробити за 9 днів?", і команди одразу відповіли: "Так, звичайно, чудова пропозиція", і саме тому я вважаю, що нам потрібно проводити зустрічі там, де ми зможемо досягати ще більших результатів", - заявив президент.

Він додав, що у четвер під час його візиту до Канади обидві країни підписали документ про початок спільного виробництва безпілотників. У свою чергу прем'єр Канади Карні повідомив, що його країна нарощуватиме виробництво, а третина безпілотників передаватиме Україні.

Президент Зеленський підтвердив, що Україна отримуватиме 30% дронів і резюмуючи сказав, що наприкінці вересня Київ має намір укласти велику угоду.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні анонсував, що його країна виділила 270 млн. доларів, щоб закупити для України ракети-перехоплювачі для систем ППО.

Також ми писали, що 10 вересня Україна та Канада підписали Декларацію про 100-річне партнерство. Документ виводить двосторонні відносини на рівень всеосяжного стратегічного союзу та закріплює довгострокову підтримку.

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Володимир ЗеленськийКанадаВійна в УкраїніДрони