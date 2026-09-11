Зеленський анонсував велику угоду Drone Deal із Канадою

Зеленський розповів, що у четвер 10 вересня країни зробили перший крок до підписання Drone Deal, і вже наприкінці цього місяця Київ розраховує укласти угоду.

"Ми підписали першу частину, і наші команди повідомили, що через 90 днів ми зможемо укласти Drone Deal. Марк запитав: "А чи можна це зробити за 9 днів?", і команди одразу відповіли: "Так, звичайно, чудова пропозиція", і саме тому я вважаю, що нам потрібно проводити зустрічі там, де ми зможемо досягати ще більших результатів", - заявив президент.

Він додав, що у четвер під час його візиту до Канади обидві країни підписали документ про початок спільного виробництва безпілотників. У свою чергу прем'єр Канади Карні повідомив, що його країна нарощуватиме виробництво, а третина безпілотників передаватиме Україні.

Президент Зеленський підтвердив, що Україна отримуватиме 30% дронів і резюмуючи сказав, що наприкінці вересня Київ має намір укласти велику угоду.