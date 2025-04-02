Келлог назвав способи посилення санкцій проти Росії і натякнув на активи
Дотримання санкцій Заходу проти Росії перебуває на низькому рівні. Ефект від обмежень можна посилити "до межі".
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.
Келлог звернув увагу, що в питанні санкцій проти Росії "є проблема". Вона полягає в дотриманні обмежень.
Чиновник нагадав, що, на думку міністра фінансів США Скотта Бессента, санкції США проти Росії, якщо розглядати їх за шкалою від 1 до 10, зараз перебувають на рівні 6. Але їх дотримання - десь на рівні 3.
"Ви повинні дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і ви можете довести їх до певної межі. Ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Ви можете зайнятися ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його", - уточнив Келлог.
Спецпосланець президента США нагадав, що Трамп уже робив "щось подібне" під час свого першого президентського терміну, коли він, по суті, "зупинив постачання вугілля з Північної Кореї до Китаю".
За його словами, для припинення роботи "тіньового флоту" можна використовувати катери берегової охорони.
"Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти "тіньового флоту" в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали кусатися. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять", - додав він.
Келлог також уточнив, що "найголовніше" - "змусити" обидві сторони говорити про завершення війни. І США зараз прагнуть до того, щоб Україна і Росія почали повне перемир'я.
США можуть ввести нові санкції проти Росії
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він "злий" через пропозиції російського диктатора Володимира Путіна встановити "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні.
Американський лідер пригрозив, що він може запровадити вторинні мита на всю нафту, яка надходить з Росії.
Більш детально про те, чим саме можуть бути небезпечними такі санкції для Росії, - в матеріалі РБК-Україна.
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