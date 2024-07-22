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Зеленський анонсував ще чотири угоди про гарантії безпеки для України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна готує ще чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія", - сказав Зеленський.

За його словами, після підписання цих документів в України буде вже майже 30 безпекових  угод із партнерами.

"І ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни - не лише країни НАТО. Але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Хоч би що відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. Саме так ми й рухаємося",- наголосив президент.

Угоди про гарантії безпеки

Нагадаємо, Україна підписала вже 26 двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією та Люксембургом.

Зокрема, 18 липня Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів сталося у британському місті Вудсток

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Володимир ЗеленськийГарантії безпеки