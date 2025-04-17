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Зеленський анонсував санкції проти пропагандистів Кремля і виробників "Іскандерів"

Четвер 17 квітня 2025 20:25
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Зеленський анонсував санкції проти пропагандистів Кремля і виробників "Іскандерів" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 квітня, запровадить два пакети санкцій проти пропагандистів Кремля та виробників ракет "Іскандер".

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави заявив під час брифінгу.

"Два важливі пакети санкцій буде введено завтра щодо пропагандистів Кремля і виробників ракет "Іскандер", - сказав Зеленський.

Санкції України проти Росії

Нагадаємо, 11 квітня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

У списку 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Серед них проєкт Віктора Медведчука "Другая Украина".

До підсанкційних осіб застосовуються такі санкції як: блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Також Україна ввела санкції проти російського тіньового флоту, та містить додаток з переліком осіб, причетних до його функціонування.

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