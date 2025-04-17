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Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов Кремля и производителей "Искандеров"

Четверг 17 апреля 2025 20:25
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Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов Кремля и производителей "Искандеров" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 апреля, введет два пакета санкций против пропагандистов Кремля и производителей ракет "Искандер".

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время брифинга.

"Два важных пакета санкций будут введены завтра в отношении пропагандистов Кремля и производителей ракет "Искандер", - сказал Зеленский.

Санкции Украины против России

Напомним, 11 апреля президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против лиц, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.

В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".

К подсанкционным лицам применяются такие санкции как: блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

Также Украина ввела санкции против российского теневого флота, и содержит приложение с перечнем лиц, причастных к его функционированию.

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