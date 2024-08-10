Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність

Боротьба з російською церквою

Нагадаємо, ще у січні минулого року в українському парламенті зареєстрували законопроект, який забороняє в Україні діяльність церков, які керуються з Росії. Як пояснювали у Верховній Раді, законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності України та захисту її національних інтересів.

Проте депутати все ще не розглянули документ у другому читанні. А у липні це питання фактично спричинило блокування роботи парламенту, оскільки нардепи не змогли дійти згоди, чи виносити законопроект на голосування.

Як має працювати законопроект, пояснював РБК-Україна голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Детальніше - за посиланням.

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