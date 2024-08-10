Зеленский анонсировал решение, которое укрепит украинскую духовную независимость

Борьба с российской церковью

Напомним, еще в январе прошлого года в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, запрещающий в Украине деятельность управляемых из России церквей. Как объясняли в Верховной Раде, законопроект направлен на обеспечение духовной независимости Украины и защиту ее национальных интересов.

Тем не менее, депутаты все еще не рассмотрели документ во втором чтении. А в июле этот вопрос фактически вызвал блокирование работы парламента, поскольку нардепы не смогли прийти к согласию, выносить ли законопроект на голосование.

Как должен работать законопроект, объяснял глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Подробнее - по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.