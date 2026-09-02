Зеленський анонсував рішення для допомоги бізнесу, який атакує РФ

Підтримка бізнесу збільшиться

Зеленський зустрівся із власниками, керівниками й директорами найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів.

"Міністри фінансів та економіки разом із Нацбанком та командою Офісу найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу", - запевнив він.

Зокрема, масштабується програма доступного кредитування для бізнесів, щоб вони могли дати українцям все необхідне.

За словами президента, Міністерство закордонних справ повинно допомогти:

з необхідними домовленостями із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні,

необхідною економічною активністю.

Зеленський повідомив, що відповідні завдання визначені. Потреби бізнесу фіксуватимуться щотижня, зустрічі проводитимуться на регулярній основі.

Також знайдуть розв'язання питання:

оновлення рішень та регуляцій,

необхідної зміни алгоритмів заради нормального постачання у міста та громади.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що розраховує на чітку роботу уряду та всіх парламентарів щодо підтримки законопроєктів № 15460 та № 15112д. Вони передбачають скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.