Зеленський анонсував підвищення пенсій: з якого числа

"Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - казав Зеленський.

Він також зазначив, що, попри фінансові складнощі, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам.

За словами президента, було майже 13 млн заявок на "єПідтримку", і майже 13 млрд гривень виплачено українським сім’ям.

"Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 млн клієнтів програми "Національний кешбек" - це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде - я дав відповідні доручення уряду", - додав Зеленський.