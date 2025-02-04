Зеленський анонсував підвищення пенсій: з якого числа
Навесні 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій. Підвищення пенсійних виплат розпочнеться з 1 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - казав Зеленський.
Він також зазначив, що, попри фінансові складнощі, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам.
За словами президента, було майже 13 млн заявок на "єПідтримку", і майже 13 млрд гривень виплачено українським сім’ям.
"Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 млн клієнтів програми "Національний кешбек" - це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде - я дав відповідні доручення уряду", - додав Зеленський.
Індексація пенсій
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підвищення пенсій в Україні очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки 50% інфляції за попередній рік.
Неодавно Міністерство соціальної політики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Індексацію планують провести з коефіцієнтом 1,10.
У бюджеті Пенсійного фонду на доплати, визначені постановами Кабінету міністрів України про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.
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