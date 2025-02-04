Зеленский анонсировал повышение пенсий: с какого числа
Весной 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий. Повышение пенсионных выплат начнется с 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Важно: уже готовы на весну с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", - говорил Зеленский.
Он также отметил, что, несмотря на финансовые сложности, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.
По словам президента, было почти 13 млн заявок на "єПідтримку", и почти 13 млрд гривен выплачено украинским семьям.
"Количество участников программы доказывает ее нужность и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 млн клиентов программы "Национальный кешбэк" - это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет - я дал соответствующие поручения правительству", - добавил Зеленский.
Индексация пенсий
Напомним, ранее мы сообщали, что повышение пенсий в Украине ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.
Недавно Министерство социальной политики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексацию планируют провести с коэффициентом 1,10.
В бюджете Пенсионного фонда на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров Украины об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.
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