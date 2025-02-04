Зеленский анонсировал повышение пенсий: с какого числа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Важно: уже готовы на весну с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", - говорил Зеленский.

Он также отметил, что, несмотря на финансовые сложности, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.

По словам президента, было почти 13 млн заявок на "єПідтримку", и почти 13 млрд гривен выплачено украинским семьям.

"Количество участников программы доказывает ее нужность и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 млн клиентов программы "Национальный кешбэк" - это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет - я дал соответствующие поручения правительству", - добавил Зеленский.