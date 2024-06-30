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Зеленський анонсував переговори з партнерами щодо дозволу на удари по аеродромах РФ

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна вже найближчими тижнями проведе розмову з партнерами, зокрема, зі США, щоб отримати дозвіл для ударів у відповідь по російських аеродромах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні в Харкові - ще одне влучення російської керованої авіабомби. Був уражений поштовий термінал - звичайний цивільний об'єкт. Станом на цей момент відомо про десять поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що авіабомби - це "одна з ключових основ путінської здатності воювати". На його думку, чим швидше Україна отримає дозвіл на знищення авіації РФ, тим швидше настане мир. Він також наголосив, що "у захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає".

"Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення - сміливі рішення, які мають бути, яких ми потребуємо і про які говоримо постійно з нашими партнерами. Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення", - сказав Зеленський.

Дозвіл на удари по РФ

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ не могли використовувати західну зброю для ударів по РФ. Проте після травневого наступу на Харківщину Київ активізував заклики до Заходу надати таке право.

Наприкінці травня, після підтримки від низки країн НАТО, Білий дім дав Україні "зелене світло" з певними обмеженнями. США дозволили удари по російських військах і позиціях вздовж кордону, але поки не дозволяють глибокі удари по РФ.

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