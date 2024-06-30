Зеленский анонсировал переговоры с партнерами по разрешению на удары по аэродромам РФ

"Сегодня в Харькове - еще одно попадание российской управляемой авиабомбы. Был поражен почтовый терминал - обычный гражданский объект. По состоянию на данный момент известно о десяти раненых. Всем оказывается необходимая помощь. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования всем родным" , – заявил президент.

Зеленский заметил, что авиабомбы - это "одна из ключевых основ путинской способности воевать". По его мнению, чем быстрее Украина получит разрешение на уничтожение авиации РФ, тем скорее наступит мир. Он также подчеркнул, что "в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решительность партнеров действительно помогает".

"Удары по российскому пограничному помогли защитить жизнь. Так же помогут и дальнейшие решения - смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим постоянно с нашими партнерами. В ближайшие недели мы продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения", - сказал Зеленский. .

Разрешение на удары по РФ

С начала полномасштабного вторжения ВСУ не могли использовать западное оружие для ударов по РФ. Однако после майского наступления в Харьковскую область Киев активизировал призывы к Западу предоставить такое право.

В конце мая, после поддержки ряда стран НАТО, Белый дом дал Украине "зеленый свет" с определенными ограничениями. США разрешили удары по российским войскам и позициям вдоль границы, но пока не разрешают глубокие удары по РФ.

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