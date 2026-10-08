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Зеленський анонсував переговори делегацій України та США: де та коли

15:27 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Делегація України знову зустрінеться з американськими представниками. Переговори пройдуть у США 9 та 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, передає Reuters.

Нова зустріч делегацій України та США

Зеленський анонсував зустрічі переговірників з боку України з американською стороною у п’ятницю та суботу. Вони закликатимуть США посилити тиск на Росію.

"Не можна, з одного боку, вести переговори з росіянами щодо майбутніх економічних проєктів, а з іншого боку, говорити, що ми опинилися в якомусь... дипломатичному глухому куті", - сказав Зеленський під час візиту до Прилук разом з главою МЗС Британії Едом Мілібендом.

Нагадаємо, вчора РФ завдала по місту смертоносного удару: загинули 22 людини, у тому числі 5 дітей.
Президент запропонував США "закрити всю економіку Росії та зашити їй рота".

"Не годуйте їх своїми продажами, накладіть санкції на їхню зброю", - каже Зеленський.

Також президент зазначив, що Сполучені Штати Америки "повинні підняти градус" такими кроками як:

  • санкції,
  • фінансова допомога,
  • окрема допомога для ППО України.

"І такими кроками показувати Путіну. І змушувати його сісти за стіл перемовин", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що США не кидають ідею тристоронньої зустрічі з представниками України та Росії, щоб домовитися про енергетичне перемир'я. Є можливість її проведення в Абу-Дабі.

Крім того, після зустрічей у Москві та Києві американська сторона повідомила про прогрес у мирному процесі та узгодженні графіка наступних переговорів.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаВійна Росії проти України