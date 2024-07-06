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Зеленський анонсував нову морську стратегію України

Україна, Субота 06 липня 2024 19:49
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Зеленський анонсував нову морську стратегію України Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна наразі працює над новою стратегією для держави на морі - Українською морською стратегією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленський.

"Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО - зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що під час розробки стратегії вони закріплюють наші інтереси, враховують нові технологічні можливості України та наші нові відносини з партнерами.

"Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури та оборонна промисловість - державні та приватні компанії, які працюють заради української сили".

Росіяни втрачають флот

Нагадаємо, що раніше ми писали, що Росія втрачає військово-морський центр у Криму. Водночас речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що третина чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу.

Водночас незадовго до цього британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат у російських кораблів у Чорному морі було призначено нових командуюча Чорноморським флотом та головкома ВМФ РФ.

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