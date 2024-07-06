Зеленский анонсировал новую морскую стратегию Украины

Украина сейчас работает над новой стратегией для государства на море - Украинской морской стратегией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО - сейчас идет финализация ее пунктов. Четко понимаем, что война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что при разработке стратегии они закрепляют наши интересы, учитывают новые технологические возможности Украины и наши новые отношения с партнерами.

"Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасностные структуры и оборонная промышленность - государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы".