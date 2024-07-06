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Зеленский анонсировал новую морскую стратегию Украины

Украина, Суббота 06 июля 2024 19:49
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Зеленский анонсировал новую морскую стратегию Украины Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина сейчас работает над новой стратегией для государства на море - Украинской морской стратегией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО - сейчас идет финализация ее пунктов. Четко понимаем, что война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что при разработке стратегии они закрепляют наши интересы, учитывают новые технологические возможности Украины и наши новые отношения с партнерами.

"Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасностные структуры и оборонная промышленность - государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы".

Россияне теряют флот

Напомним, ранее мы писали, что Россия теряет военно-морской центр в Крыму. В то же время, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что треть черноморского флота РФ уже выведена из строя.

В то же время незадолго до этого британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь у российских кораблей в Черном море были назначены новые командующие Черноморским флотом и главком ВМФ РФ.

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