Зеленский анонсировал новую морскую стратегию Украины
Украина сейчас работает над новой стратегией для государства на море - Украинской морской стратегией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО - сейчас идет финализация ее пунктов. Четко понимаем, что война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что при разработке стратегии они закрепляют наши интересы, учитывают новые технологические возможности Украины и наши новые отношения с партнерами.
"Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасностные структуры и оборонная промышленность - государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы".
Россияне теряют флот
Напомним, ранее мы писали, что Россия теряет военно-морской центр в Крыму. В то же время, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что треть черноморского флота РФ уже выведена из строя.
В то же время незадолго до этого британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь у российских кораблей в Черном море были назначены новые командующие Черноморским флотом и главком ВМФ РФ.
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