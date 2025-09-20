Зеленський анонсував новий обмін полоненими: хочемо забрати 1000 людей

Україна готує новий обмін полоненими з Росією. Додому можуть повернути тисячу українців.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.
"Про обмін Рустем (Умєров, - ред.) говорив з Мединським - вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками", - сказав глава держави.
Стосовно зустрічі української та російської делегацій Зеленський заявив, що нині це питання "без будь-якого руху вперед".
"Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали - вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми", - сказав президент.
За його словами, росіяни зараз намагаються усілякими методами затягнути переговори і не хочуть закінчення війни.
"Вони збрехали черговий раз - зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: "Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі". Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: "треба напевно, ще щось зробити - технічні зустрічі". Тобто вони відтягують все", - додав він.
Зеленський зазначив, що буде обговорювати це питання з президентом США Дональдом Трампом, а він буде говорити з Китаєм.
"Я думаю, всі по трошки будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася", - заявив глава держави.
Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів української та російської делегацій. Попередні зустрічі відбувалися в Стамбулі 16 травня та 2 червня.
За результатом першого раунду переговорів була досягнута домовленість, зокрема, про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Під час другого раунду було домовлено про обмін військовополоненими двох категорій - поранених і важкопоранених, а також воїнів віком до 25 років у форматі "всіх на всіх". Крім того, було узгоджено обмін тілами загиблих військових.