Зеленський анонсував новий комплексний план з мобілізації в Україні

За словами президента, він заслухав доповіді про виклики у сфері мобілізації, а також про варіанти їх вирішення на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Він сказав, що весь план буде напрацьовано, а деякі питання вони вже вирішили.

"Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Комплексний план з цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня", - додав президент.

Зеленський уточнив, що таке завдання поставлено і Залужному, і Умерову, і міністрам, тому що багато речей залежать і від економічних питань, які треба врегулювати.

Глава України заявив, що вони будуть комплексно доповідати про все наступного тижня. Також президент сказав, що він хоче, щоб процес мобілізації був більш зрозумілим для людей. Що б громадяни розуміли де вони опиняться.

"Знаєте, коли з пункту А в пункт Б, а не тільки пункт А", - сказав президент.

Що раніше обговорювали на Ставці

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішній Ставці було порушено такі питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.

Нещодавно голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія заявив, що В Україні проводять обговорення щодо можливих змін в процедурі демобілізації військових ЗСУ. Документ, регулюючий це питання може з'явитися вже до кінця цього року.

Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.

Також у Львівській області працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язали перевіряти документи у військовозобов'язаних.