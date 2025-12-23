ua en ru
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у 2026 році

Київ, Вівторок 23 грудня 2025 21:44
Автор: Іван Носальський

Українська влада підготує нові програми підтримки громадян у 2026 році. Зимовою підтримкою вже скористалися мільйони українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні, 23 грудня, йому доповідала прем'єр Юлія Свириденко. Зокрема, вона розповіла про перші результати програми зимової підтримки.

"Уже майже 18 мільйонів дали заявку на зимову підтримку - завтра можемо вийти на таку кількість", - зазначив Зеленський.

За його словами, заявки важливо подавати до Різдва, оскільки 24 грудня - це останній день оформлення заявок на зимову підтримку цього року. При цьому отримані кошти можна використати до червня.

"Ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють - пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачені нові", - додав президент.

"Зимова тисяча"

Нагадаємо, українська влада передбачила для громадян можливість отримати тисячу гривень у рамках зимової підтримки від держави.

Гроші можна витратити тільки на: донати Силам оборони України, оплату комунальних послуг, придбання продуктів, купівлю ліків, книги, поштові послуги.

Подати заявку можна як через застосунок "Дія", так і на "Укрпошті". У разі подання заявки онлайн, кошти надійдуть на картку "Національний кешбек".

Така ініціатива підтримки українців від держави діє вже другий рік поспіль.

