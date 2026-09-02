Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини, будуть вже у вересні

Що обговорили Зеленський та Мерц

Зеленський розповів, що провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, під час якого сторони обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу.

Український президент назвав подію черговим проявом російської ескалації і відзначив реакцію німецької сторони.

Мерц, як повідомив Зеленський, поінформував його про заходи, які Німеччина вже вжила у зв'язку з подією.

У свою чергу президент України заявив про готовність Києва надати Берліну необхідну допомогу з урахуванням українського досвіду та експертизи.

Нова угода

Окрему увагу під час розмови приділили Drone Deal. За словами Зеленського, команди двох країн завершують роботу над текстом угоди.

Він наголосив, що документ має розширити можливості для захисту як України, так і Німеччини.

Сторони також обговорили зміст майбутньої угоди та строки її підписання. Крім того, Зеленський та Мерц домовилися провести особисту зустріч.

Нові пакети вже у вересні

Зеленський подякував канцлеру Німеччини за підтримку України та лідерство у питаннях захисту життів українців. Президент також повідомив про нові постачання систем ППО.

"Цього місяця будуть нові пакети ППО з Німеччини", - заявив Зеленський, підкресливши важливість подальшої німецької допомоги.