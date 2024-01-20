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Зеленський анонсував нові оборонні пакети від партнерів

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україну найближчими тижнями очікують нові оборонні пакети від партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Готуємо подальшу роботу з ключовими нашими партнерами і щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями. Будуть нові оборонні пакети", - заявив він.

Зеленський додав, що вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що "поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні - потрібні саме зараз". 

Зброя для України

У Фінляндії через страйки на два дні можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для України.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна потребувала б меншої допомоги, якби Росії не вдавалося уникати санкцій.

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