Зеленський анонсував нові кроки України після саміту миру та розкрив деталі

Глава держави розповів, що провів нараду за підсумками саміту миру. За його словами, на саміті була безпрецедентна єдність лідерів, що стало успіхом для України.

"Але мир - це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо", - додав президент.

Він уточнив, що Україна готує приєднання інших країн до підсумкового комюніке саміту миру. Також готується робота груп за пунктами формули миру.

Зеленський розповів, що вже є попередній графік роботи на літні місяці, а комунікацію із партнерами планується зберігати на такому ж рівні.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни і природно, що найбільше прагне справедливого миру. І ми бачимо, що це можливо. Наближаємо мир", - наголосив він.

Глава держави подякував усім тим, хто допомагає наблизити мир та захищає Україну на фронті.