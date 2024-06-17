Зеленский анонсировал новые шаги Украины после саммита мира и раскрыл детали

Глава государства рассказал, что провел совещание по итогам саммита мира. По его словам, на саммите была беспрецедентное единство лидеров, это стало успехом для Украины.

"Но мир - это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим", - добавил президент.

Он уточнил, что Украина готовит присоединение других стран к итоговому коммюнике саммита мира. Также готовится работа групп по пунктам формулы мира.

Зеленский рассказал, что уже есть предварительный график работы на летние месяцы, а коммуникацию с партнерами планируется сохранять на таком же уровне.

"Украина никогда не хотела этой войны и естественно, что больше всего стремится к справедливому миру. И мы видим, что это возможно. Приближаем мир", - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех тех, кто помогает приблизить мир и защищает Украину на фронте.