Зеленський анонсував нові кроки щодо розробки антибалістичної програми Freyja

Глава держави розповів про зустріч із секретарем РНБО Ігорем Клименком та підготовку розгляду питань на Ставку Верховного головнокомандувача.

"Готуємо розгляд питань на Ставку. Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми Freyja. Також працюємо для розвитку наших додаткових дипстрайкових спроможностей", - зазначив він.

Президент додав, що результати цієї роботи будуть винесені на розгляд Ставки Верховного головнокомандувача.

"Секретар РНБО забезпечує контроль за виконанням рішень, і важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків", - повідомив Зеленський.