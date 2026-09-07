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Зеленський анонсував нові кроки щодо розробки антибалістичної програми Freyja

20:35 07.09.2026 Пн
1 хв
Президент розповів і про розвиток далекобійних спроможностей України
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна готує зустрічі з партнерами щодо реалізації спільної антибалістичної програми Freyja, а також активно нарощує власні далекобійні спроможності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського

Глава держави розповів про зустріч із секретарем РНБО Ігорем Клименком та підготовку розгляду питань на Ставку Верховного головнокомандувача.

"Готуємо розгляд питань на Ставку. Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми Freyja. Також працюємо для розвитку наших додаткових дипстрайкових спроможностей", - зазначив він.

Президент додав, що результати цієї роботи будуть винесені на розгляд Ставки Верховного головнокомандувача.

"Секретар РНБО забезпечує контроль за виконанням рішень, і важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що реалізація проєкту Freyja триває. Він наголосив, що Україна прагне пришвидшити процес, оскільки захист від балістичних загроз є критичним.

Зазначимо, Fire Point планує провести перше перехоплення балістичної ракети в межах проєкту Freyja до середини 2027 року. До розробки вже долучилися 13 європейських партнерів.

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