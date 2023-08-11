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Зеленський анонсував нове засідання РНБО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський анонсував чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. На ньому обговорюватимуть питання щодо роботи військово-лікарських комісій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Питання ВЛК. Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально", - сказав Зеленський.

За його словами, через два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання.

"Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть", - наголосив президент.

Перевірки військкоматів в Україні

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

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Володимир ЗеленськийРНБОВЛК