Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

"Вопрос ВЛК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно", - сказал Зеленский.

По его словам, через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу.

"Сейчас проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - подчеркнул президент.

Проверки военкоматов в Украине

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ГБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.