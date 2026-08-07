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Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після розмови з Драпатим

15:04 07.08.2026 Пт
2 хв
Особливу увагу під час доповіді глава держави і головком приділили захисту Донбасу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів українському президенту про захист Донеччини та антибалістику. Крім того, обговорювались кадрові питання у війську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Обговорили з головнокомандувачем також і кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення", - наголосив глава держави.

Президент додав, що особливу увагу було приділено питанням захисту Костянтинівки, Слов’янська і загалом Донеччини.

"Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують "просочування" і послідовно знищують окупантів", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "є розуміння, як посилити напрямок".

Також обговорювались завдання щодо "далекобійних санкцій" проти РФ - глава держави зауважив, що по Ярославському НПЗ досягнуті "хороші результати" і анонсував продовження операції.

"Михайло доповів також про роботу щодо антибалістики - про свою комунікацію з американською стороною. На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна має спроможність створити власну балістику і розробити антибалістичну систему. Глава держави додав, що в українців є "відповідна наукова база та компетенції".

За словами президента, Україна розраховує на створення власної балістики і ПРО вже у 2026-2027 роках.

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Володимир ЗеленськийМихайло ДрапатийЗбройні сили України