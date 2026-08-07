Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після розмови з Драпатим

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна має спроможність створити власну балістику і розробити антибалістичну систему. Глава держави додав, що в українців є "відповідна наукова база та компетенції".

За словами президента, Україна розраховує на створення власної балістики і ПРО вже у 2026-2027 роках.