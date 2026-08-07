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Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ после разговора с Драпатым

15:04 07.08.2026 Пт
2 мин
Особое внимание во время доклада глава государства и главком уделили защите Донбасса
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил украинскому президенту о защите Донбасса и антибаллистике. Кроме того, обсуждались кадровые вопросы в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Обсудили с главнокомандующим также и кадровые вопросы в ВСУ, которые нуждаются в решении", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что особое внимание было уделено вопросам защиты Константиновки, Славянска и в целом Донбасса.

"Благодарно всем подразделениям, которые полностью выполняют боевые задания, отбивают российские штурмы, ликвидируют "просачивания" и последовательно уничтожают оккупантов", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "есть понимание, как усилить направление".

Также обсуждались задачи по "дальнобойным санкциям" против РФ - глава государства отметил, что по Ярославскому НПЗ достигнуты "хорошие результаты" и анонсировал продолжение операции.

"Михаил доложил также о работе по антибаллистике - о своей коммуникации с американской стороной. На всех уровнях работаем, чтобы получить пакеты с ракетами для ПВО. Все партнеры знают, что необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что у Украины есть возможность создать собственную баллистику и разработать антибалистическую систему. Глава государства добавил, что у украинцев есть "соответствующая научная база и компетенции".

По словам президента, Украина рассчитывает на создание собственной баллистики и ПРО уже в 2026-2027 годах.

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