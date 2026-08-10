Зеленський анонсував кадрові рішення у війську та нові далекобійні операції проти РФ

Під час наради з Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, начальником Генерального штабу ЗСУ Ігорем Скибюком та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою Володимир Зеленський обговорив виконання плану далекобійних операцій проти Росії.

"Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, українські далекобійні можливості залишаються одним із важливих інструментів у протистоянні з Росією.

Зеленський підкреслив, що точність таких операцій дозволяє Україні не віддавати ворогу ініціативу у війні та створює умови для можливого просування дипломатичних рішень.

Президент також подякував військовим, які забезпечують проведення далекобійних операцій. Зокрема, він відзначив Сили безпілотних систем ЗСУ, ракетні війська, Службу безпеки України та українські розвідки.

Які ще питання обговорили

Окремо під час наради обговорили ситуацію на фронті та посилення ключових напрямків, зокрема на Донеччині.

Також ішлося про кадрові пропозиції у війську.

"Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення", - зазначив Зеленський.

Крім того, значну увагу приділили протиповітряній обороні та захисту прифронтових і прикордонних громад, обласних центрів та Києва від російських ударів. Зеленський наголосив, що посилення ППО має залишатися одним із пріоритетів для держав, які можуть допомогти Україні.