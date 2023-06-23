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Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядали ситуацію з укриттями по всій території країни. Висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно", - заявив він.

Зеленський зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні.

"Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", - заявив він.

Закрите укриття в поліклініці Києва

В ніч на 1 червня росіяни атакували Київ 10 ракетами з ОТРК "Іскандер", усі вони були збиті. Проте уламки ракет потрапили на проїжджу частину у Дніпровському районі та біля поліклініки у Деснянському районі. В останньому загинули троє людей - дві жінки та дитина. Вони прямували до укриття, але не змогли до нього потрапити, оскільки воно було закрите.

Після цього було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

20 червня стало відомо, що підозру у цій справі отримав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Крім того, в Україні через трагедію провели перевірки у всіх укриттях країни.

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