Зеленський анонсував дрони на 3000+ км і пообіцяв щоденні удари по РФ

Удар по Тюменському НПЗ завдала нова модель безпілотника FP-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського під час Телемарафону.
Зеленський заявив, що Україна почала процес "повернення війни в Росію".
"Вони нас кожного дня б'ють, а ми будемо кожного дня відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде", – сказав президент.
Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Тюмені на відстані 2070 км по прямій від кордону. За його словами, атаку здійснили нові дрони FP-2 від компанії Fire Point. Їхній фактичний маршрут склав понад 2500 км.
"Вони 3000+ будуть. Це нові дрони. Такі хороші дрони", – заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна знає розташування російських військових заводів, нафтових баз і газових сховищ. "Нам треба мати інструменти на більш далеку відстань. І ми це робимо", – додав він.
Нагадаємо, Fire Point – українська компанія, яка виробляє лінійку ударних безпілотників та крилатих ракет. Її FP-5 "Фламінго" з дальністю 3000 км та боєголовкою в 1 тонну вже регулярно уражає цілі на території РФ.
FP-2 – менший ударний дрон, представлений у 2025 році, тепер модернізований до дальності 3000+ км.
Днями Politico повідомляло, що Міноборони Німеччини розглядає продукцію Fire Point як альтернативу американським Tomahawk.