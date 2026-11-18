Під час наради, присвяченої безпековій ситуації в Чорному морі та роботі маршрутів зернового експорту Зеленський заслухав доповіді розвідки та військових щодо планів Росії. Також було визначено, які додаткові сили й засоби потрібні Україні, щоб посилити захист суден і портової інфраструктури.

"Є відповідні завдання для нашої дипломатичної команди та урядовців", - зазначив президент.

Окремо на нараді обговорили взаємодію із сусідніми країнами, зокрема питання транскордонної безпеки.

"Головне - дати більше безпеки нашим причорноморським містам і громадам та підтримати українських аграріїв", - наголосив Зеленський.

Крім безпекових питань, під час зустрічі обговорили потреби аграрного сектору.

"Ми говорили на зустрічі з фермерами та представниками українського аграрного бізнесу про кроки, які можуть допомогти. Готуємо відповідну систему дій. В тому числі для того, щоб допомогти аграрному сектору підготуватись до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідний ресурс", - підсумував президент.