Зеленський анонсував додатковий захист портів і суден у Чорному морі
Україна посилює увагу до безпеки морського експорту. Серед пріоритетів - захист суден і портів, взаємодія із сусідами та підготовка аграріїв до посівної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram президента України Володимира Зеленського.
Під час наради, присвяченої безпековій ситуації в Чорному морі та роботі маршрутів зернового експорту Зеленський заслухав доповіді розвідки та військових щодо планів Росії. Також було визначено, які додаткові сили й засоби потрібні Україні, щоб посилити захист суден і портової інфраструктури.
"Є відповідні завдання для нашої дипломатичної команди та урядовців", - зазначив президент.
Окремо на нараді обговорили взаємодію із сусідніми країнами, зокрема питання транскордонної безпеки.
"Головне - дати більше безпеки нашим причорноморським містам і громадам та підтримати українських аграріїв", - наголосив Зеленський.
Крім безпекових питань, під час зустрічі обговорили потреби аграрного сектору.
"Ми говорили на зустрічі з фермерами та представниками українського аграрного бізнесу про кроки, які можуть допомогти. Готуємо відповідну систему дій. В тому числі для того, щоб допомогти аграрному сектору підготуватись до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідний ресурс", - підсумував президент.
Нагадаємо, Росія дедалі частіше атакує судна в Чорному морі, створючи дедалі більше загроз для судноплавства.
Одним з останніх інцидентів стався в ніч проти 14 листопада. Безпілотник атакував судно "Лариса-1" під прапором Палау в територіальних водах Румунії. Воно прямувало до порту Сулина, а кінцевим пунктом призначення була Україна.
Раніше, вранці 23 жовтня, у цьому ж районі сталася трагедія - біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно з українцями на борту.