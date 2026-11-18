Украина усиливает внимание безопасности морского экспорта. Среди приоритетов – защита судов и портов, взаимодействие с соседями и подготовка аграриев к посевной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Во время совещания, посвященного ситуации в Черном море и работе маршрутов зернового экспорта Зеленский заслушал доклады разведки и военных по планам России. Также было определено, какие дополнительные силы и средства необходимы Украине, чтобы усилить защиту судов и портовой инфраструктуры.

"Есть соответствующие задачи для нашей дипломатической команды и членов правительства", - отметил президент.

Отдельно на совещании обсудили взаимодействие с соседними странами, в частности, вопросы трансграничной безопасности.

"Главное – дать больше безопасности нашим причерноморским городам и общинам и поддержать украинских аграриев", - подчеркнул Зеленский.

Кроме вопросов безопасности, во время встречи обсудили потребности аграрного сектора.

"Мы говорили на встрече с фермерами и представителями украинского аграрного бизнеса о шагах, которые могут помочь. Готовим соответствующую систему действий. В том числе для того, чтобы помочь аграрному сектору подготовиться к посевной кампании в следующем году и аккумулировать необходимый ресурс", - подытожил президент.