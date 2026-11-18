Зеленский анонсировал дополнительную защиту портов и судов в Черном море
Украина усиливает внимание безопасности морского экспорта. Среди приоритетов – защита судов и портов, взаимодействие с соседями и подготовка аграриев к посевной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Во время совещания, посвященного ситуации в Черном море и работе маршрутов зернового экспорта Зеленский заслушал доклады разведки и военных по планам России. Также было определено, какие дополнительные силы и средства необходимы Украине, чтобы усилить защиту судов и портовой инфраструктуры.
"Есть соответствующие задачи для нашей дипломатической команды и членов правительства", - отметил президент.
Отдельно на совещании обсудили взаимодействие с соседними странами, в частности, вопросы трансграничной безопасности.
"Главное – дать больше безопасности нашим причерноморским городам и общинам и поддержать украинских аграриев", - подчеркнул Зеленский.
Кроме вопросов безопасности, во время встречи обсудили потребности аграрного сектора.
"Мы говорили на встрече с фермерами и представителями украинского аграрного бизнеса о шагах, которые могут помочь. Готовим соответствующую систему действий. В том числе для того, чтобы помочь аграрному сектору подготовиться к посевной кампании в следующем году и аккумулировать необходимый ресурс", - подытожил президент.
Напомним, Россия все чаще атакует суда в Черном море, создавая все большие угрозы для судоходства.
Одним из последних инцидентов произошел в ночь на 14 ноября. Беспилотник атаковал судно "Лариса-1" под флагом Палау в территориальных водах Румынии. Оно направлялось в порт Сулина, а конечным пунктом назначения была Украина.
Ранее, утром 23 октября, в этом же районе произошла трагедия – у побережья Румынии затонуло торговое судно с украинцами на борту.