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Зеленский анонсировал возрождение научно-исследовательского флота: построят десятки судов

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский анонсировал возрождение научно-исследовательского флота Украины. По его словам, в Украине начнут разрабатывать соответствующую масштабную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как рассказал глава государства, для научно-исследовательского флота Украины планируют построить 36 судов.

"Сегодня было только представлено начало этой программы, связанной с судоходством. Много шагов и много желаний. Главное, что от слов мы переходим к конкретным делам", - сказал Зеленский, находясь в Одессе.

Напомним, недавно Украина приобрела в Британии ледокол для научных экспедиций. Сегодня стало известно, что его переименовали.

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Владимир Зеленский