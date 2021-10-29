Зеленський анонсував відродження науково-дослідного флоту: побудують десятки суден

Президент Володимир Зеленський анонсував відродження науково-дослідного флоту України. За його словами, в Україні почнуть розробляти відповідну масштабну програму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Як розповів глава держави, для науково-дослідного флоту України планують побудувати 36 суден.
"Сьогодні було лише представлено початок цієї програми, пов’язаної з судноплавством. Багато кроків і багато бажань. Головне, що від слів ми переходимо до конкретних справ", - сказав Зеленський, перебуваючи в Одесі.
Нагадаємо, нещодавно Україна придбала у Британії криголам для наукових експедицій. Сьогодні стало відомо, що його перейменували.