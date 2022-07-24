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Зеленский анонсировал визиты западных партнеров и продвижение на фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На следующей неделе ожидаются визиты западных партнеров в Украину. А также продвижение Вооруженных сил на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"На этой неделе будут важные визиты наших партнеров, будут важны переговоры, а самое главное - будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и экономике", - отметил он.

Кроме того, по его словам, 28 июля впервые будет отмечаться День Украинской Государственности.

"Во время такой жестокой войны, на шестом месяце. После восьми лет войны в Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в Херсонской области.

До этого он подчеркнул, что выступает против замораживания военного конфликта с Россией.

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Владимир Зеленский