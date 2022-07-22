Будет только хуже. Зеленский против замораживания конфликта с Россией
Замораживание военного конфликта с Россией может спровоцировать еще более масштабное противостояние в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для The Wall Street Journal.
По его словам, любое прекращение огня, которое позволит России сохранить контроль над захваченными территориями, только подтолкнет к еще большему конфликту. Тем более Москва будет иметь возможность восполнить потери, запасы и перевооружиться.
"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает ей передышку. Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины выступил против переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявив, что русские ничего не понимают, пока им не набьют лицо.
Он также сравнил Путина с питоном, который хотел проглотить Украину, но теперь может лопнуть.
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