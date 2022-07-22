ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будет только хуже. Зеленский против замораживания конфликта с Россией

Новина українською →
Киев, Пятница 22 июля 2022 22:17
Будет только хуже. Зеленский против замораживания конфликта с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Замораживание военного конфликта с Россией может спровоцировать еще более масштабное противостояние в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для The Wall Street Journal.

По его словам, любое прекращение огня, которое позволит России сохранить контроль над захваченными территориями, только подтолкнет к еще большему конфликту. Тем более Москва будет иметь возможность восполнить потери, запасы и перевооружиться.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает ей передышку. Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины выступил против переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявив, что русские ничего не понимают, пока им не набьют лицо.

Он также сравнил Путина с питоном, который хотел проглотить Украину, но теперь может лопнуть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет