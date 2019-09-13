Зеленский анонсировал визит в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в октябре этого года осуществить официальный визит в Эстонию. Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Эстонии, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, официальный визит в Таллин может состояться уже в октябре. Во время визита президент планирует перенять опыт Эстонии в модернизации правительства, диджитализации и киберзащите.

"В следующем месяце я планирую посетить Таллин с официальным визитом, в октябре. И я хочу лично вас поблагодарить за это предложение. Уверен, что в ходе моего визита мы сможем перенять эстонский опыт в модернизации правительства, диджитализации и киберзащите. Спасибо, что в этих вопросом вы готовы поделиться с нами опытом", - заявил глава государства.

Напомним, ранее повдомлялося, что президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начнет визит в Соединенные Штаты Америки для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Также Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Зеленский рассказал, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы государства, встреча с Путиным состоится в рамках саммита в нормандском формате в Париже.