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Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного админсуда Киева

Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он направит в Верховную раду три законопроекта.

Об этом он сказал журналистам в аэропорту "Борисполь", где встречали украинских моряков судна Stevia, освобожденных из пиратского плена, передает ТСН.

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Зеленский заявил, что "все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК".

"Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, благодаря которым ранее некоторые судьи ОАСКа могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которого общество недовольно действиями судей этого суда", - добавил он.

Зеленский сообщил, что законопроекты касаются судебной ветви власти, и в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными.

"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали - это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киева отменил решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на это решение ОАСК.

Напомним, в начале февраля Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе судьи главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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Новости Украины Владимир Зеленский
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