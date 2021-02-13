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Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адмінсуду Києва

Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього він направить до Верховної ради три законопроекти.

Про це він сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль", де зустрічали українських моряків судна Stevia, звільнених з піратського полону, передає ТСН.

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