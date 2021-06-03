Зеленский анонсировал реализацию около 1000 проектов "Большой стройки"

В ходе программы "Большая стройка" в Украине в ближайшие несколько лет реализуется около 1000 проектов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил в Хмельницком на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины, пишет "Интерфакс Украина ".

"Около 1000 объектов проекта "Большая стройка" на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - сказал Президент.

Он также отметил, что успешная реализация программы "Большая стройка" во многом зависит от слаженного взаимодействия центральной и региональных властей.