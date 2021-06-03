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Зеленский анонсировал реализацию около 1000 проектов "Большой стройки"

Автор: РБК-Украина

В ходе программы "Большая стройка" в Украине в ближайшие несколько лет реализуется около 1000 проектов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил в Хмельницком на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины, пишет "Интерфакс Украина".

"Около 1000 объектов проекта "Большая стройка" на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - сказал Президент.

Он также отметил, что успешная реализация программы "Большая стройка" во многом зависит от слаженного взаимодействия центральной и региональных властей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году в рамках программы в Украине будет построено и восстановлено 6500 км дорог, 150 мостов и искусственных сооружений, а также 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных больничных отделений.

Также в этом году в рамках "Большой стройки" стартовала отдельная программа "Большая реставрация" по восстановлению 150 объектов культурного и исторического наследия.

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