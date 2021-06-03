Зеленський анонсував реалізацію близько 1000 проектів "Великого будівництва"

В ході програми "Велике будівництво" в Україні у найближчі кілька років буде реалізовано близько 1000 проектів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив у Хмельницькому на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України, пише "Інтерфакс Україна".
"Майже 1000 об'єктів проекту "Велике будівництво" на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - сказав президент.
Він також зазначив, що успішна реалізація програми "Велике будівництво" багато в чому залежить від злагодженої взаємодії центральної та регіональної влади.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що у 2021 році в рамках програми в Україні буде побудовано і відновлено 6500 км доріг, 150 мостів і штучних споруд, а також 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних лікарняних відділень.
Також в цьому році в рамках "Великого будівництва" стартувала окрема програма "Велика реставрація" з відновлення 150 об'єктів культурної та історичної спадщини.