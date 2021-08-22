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Зеленский анонсировал отставки в правительстве

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Воскресенье 22 августа 2021 21:45
Зеленский анонсировал отставки в правительстве Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в правительстве. Однако глава государства не уточнил, кого коснется отставка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского в эфире канала "Интер".

"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это время", - заявил президент.

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