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Зеленський анонсував відставки в уряді

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Неділя 22 серпня 2021 21:45
Зеленський анонсував відставки в уряді Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський анонсував прийдешні відставки в уряді. Однак глава держави не уточнив, кого торкнеться відставка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського в ефірі каналу "Інтер".

"Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли нічого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на цей час", - заявив президент.

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