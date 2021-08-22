Зеленський анонсував відставки в уряді

"Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли нічого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на цей час", - заявив президент.