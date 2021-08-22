Зеленський анонсував відставки в уряді
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський анонсував прийдешні відставки в уряді. Однак глава держави не уточнив, кого торкнеться відставка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського в ефірі каналу "Інтер".
"Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли нічого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на цей час", - заявив президент.